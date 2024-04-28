زاهي حواس يكشف تفاصيل حفل زفاف الملياردير الأمريكي Ankur Jain بالأهرامات (فيديو)

كتب- محمد شاكر:

كشف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق، في تصريحات خاصة لمصراوي، تفاصيل حفل زفاف الملياردير الأمريكي (من أصول هندية) Ankur Jain وبطلة المصارعة Erika Hammond، أمام الأهرامات، في مصر.

وقال حواس: هو صديقي ودعوته لإقامة حفل زفافه في مصر، وقد استمر لمدة أربعة أيام، وعزم ١٥٠ شخص من رجل الأعمال. والمطربين والمشاهير، وكان الأمر أشبه بالمهرجان المصري على أعلى مستوى.

وأضاف حواس: أول يوم كان في قصر محمد علي باشا بالمنيل، وثاني يوم أقام حفلا ضخما بالمتحف المصري الكبير، واليوم الثالث نظم حفلا مكان حفلات الصوت والضوء، وهو المكان الذي عقدا فيه عقد الزفاف، ثم انتقل الحفل إلى منطقة البانوراما بالهرم، وفي اليوم الرابع أقاما حفلا في جزيرة أبوالدهب.

ودعا حواس المشاهير في العالم إلى تكرار التجربة خاصة أن الحضور كانوا في غاية السعادة، مشيراً إلى أن هذه الحفلات تعد ترويجا للسياحة، مشيرا إلى أنهم أنفقوا خلال هذه الحفلات ما لا يقل عن ٣ مليون دولار.

واحتفل الملياردير الهندي ‎Ankur Jain، بحفل زفافه على عارضة الأزياء Erika Hammond، من أمام أهرامات الجيزة وسط عدد متوسط من الحاضرين.

وعلق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «شكرا لكل من حضر للاحتفال معنا، والتقط المزيد من الصور والذكريات من حفل الزفاف، كانت الأيام القليلة الأكثر روعة».

وتداول رواد السوشيال ميديا صور لحفل زفاف Erika Hammond، وAnkur Jain، ووصفه بأنه مبهر وجذاب.

وخطفت زوجة الملياردير الهندي الأنظار بإطلالة جريئة، حيث ظهرت بفستان ابيض في جولد مكشوف من منطقة الصدر والساقين، مع ارتداء المجوهرات الثمينة في الأذن والرقبة.