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ما حكم الاحتفال بشم النسيم وهل ذكر في القرآن الكريم؟.. أحمد كريمة يوضح

07:08 م السبت 27 أبريل 2024

الدكتور أحمد كريمة

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كتب- داليا الظنيني:
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن شم النسيم تم ذكره في القرآن الكريم، وهو من المناسبات الاجتماعية من المصالح المرسلة التي لا يتعلق بها أمر ولا نهي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاحتفال بيوم شم النسيم جائز طالما أنه في الحدود الشرعية.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه توجد للبشرية مناسبات وأعياد دينية واجتماعية وقومية، وأشار إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال لكل قوم عيد.

وأوضخ أن شم النسيم وارد في القرآن الكريم في الآية 59 من سورة طه، والدلالة من الآية القرآنية وهذا ما ورد عن الأئمة المفسرين الذين قالوا إن العلماء كانوا يتزينون فيه.

واستطرد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن أصل يوم شم النسيم منقول عن شيخ المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

شم النسيم أحمد كريمة يوم شم النسيم
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