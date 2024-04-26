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بالفيديو| غلق محال وهامش ربح بسيط.. تاجر يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأسماك

09:46 م الجمعة 26 أبريل 2024

أسعار الأسماك

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كتب وتصوير- محمد أبو بكر:

أجرى محرر موقع "مصراوي"، أمس الخميس، جولة داخل سوق السمك الحضاري بـ"المنيب" في محافظة الجيزة.

ورصد المحرر، إقبالًا ضعيفًا من قبل المواطنين على السوق؛ لشراء الأسماك، وعلل التجار أن ذلك يعود إلى مقاطعة الأهالي والمواطنين شراء مختلف أنواع الأسماك؛ نظرًا لأسعارها المرتفعة.

وقال "محمد"، أحد تُجار سوق السمك في المنيب، إن سعر البلطي يتراوح من 80 لـ90 جنيه، وسعر القراميط من 50 لـ70 جنيه، والجمبري من 200 لـ700 جنيه، والدينيس بـ300 جنيه، واللود تتراوح من 180 لـ200 جنيه، والجمبري من 400 لـ700 جنيه حسب نوعه وحجمه.

وأضاف لـ"مصرواي"، في تصريحات خاصة، أن أنه هناك "محال" أسماك بالسوق الحضاري تم غلقها من قبل أصحابها وعرضها للمزاد.

وأوضح، أن المستوردين السبب في ارتفاع الأسعار وليس البائعين، قائلًا :"احنا حاليًا بنحط هامش ربح بسيط بيوصل لـ5 جنيه؛ علشان نقدر نبيع".

وأكد، أنه يوجد إقبال منخفض من المواطنين خلال الوقت الراهن، معللًا ذلك بأن؛ الأسعار مبالغ بها.



أسعار الأسماك مقاطعة الأسماك خليها تعفن سوق السمك الحضاري المنيب
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