مصدر: رئيس المخابرات يلتقي عقيلة صالح اليوم لبحث تطورات الموقف في ليبيا

كتب - عمرو صلاح:

كشف مصدر مسئول، أن اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، يلتقي اليوم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، بالقاهرة لبحث آخر تطورات الموقف بليبيا وجهود حل الأزمة الليبية.

وأوضح المصدر، بناء على ما ذكرته قناة إكسترا نيوز، الجمعة، أن ذلك يأتي فى إطار دعم مصر لكافة مسارات التسوية الشاملة استناداً علو المؤسسات الشرعية الليبية، وضمن جهود مصر لإيجاد تسوية للازمة الليبية تستند على توافق ليبى/ ليبي.