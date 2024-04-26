إعلان

BBC

مصدر: رئيس المخابرات يلتقي عقيلة صالح اليوم لبحث تطورات الموقف في ليبيا

04:18 م الجمعة 26 أبريل 2024

اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - عمرو صلاح:

كشف مصدر مسئول، أن اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، يلتقي اليوم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، بالقاهرة لبحث آخر تطورات الموقف بليبيا وجهود حل الأزمة الليبية.

وأوضح المصدر، بناء على ما ذكرته قناة إكسترا نيوز، الجمعة، أن ذلك يأتي فى إطار دعم مصر لكافة مسارات التسوية الشاملة استناداً علو المؤسسات الشرعية الليبية، وضمن جهود مصر لإيجاد تسوية للازمة الليبية تستند على توافق ليبى/ ليبي.

اللواء عباس كامل المخابرات العامة المستشار عقيلة صالح مجلس النواب الليبى مصر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
طقس الساعات المقبلة.. "الأرصاد": أمطار رعدية بهذه المناطق ورياح مثيرة للرمال

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان