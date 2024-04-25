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مواعيد القطارات.. السكة الحديد: بدء تطبيق التوقيت الصيفي خلال ساعات

05:16 م الخميس 25 أبريل 2024

مواعيد القطارات

تطبيق مصراوي

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من مساء اليوم الخميس الموافق 25/4/2024.

وقالت السكة الحديد، في بيان: عندما تصل الساعة 24:00 يتم تقديم الساعة 60 دقيقة فتصبح الساعة 1:00 صباحًا.

وأكدت الهيئة، استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد، وتعتبر متأخرة على مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية في هذه الليلة.

وفي سياق متصل، تبدأ الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى المعروف باسم الخط الأخضر، في تغيير مواعيد العمل بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي بنهاية اليوم الخميس 25 أبريل 2024.

وقالت الشركة: بداية من الجمعة 26 أبريل 2024، سيتم تطبيق مواعيد مترو الخط الثالث الجديدة، ابتداءً من 26 أبريل، حيث تكون مواعيد التشغيل الجديدة من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 12 منتصف الليل.

مواعيد القطارات القومية لسكك حديد مصر تطبيق التوقيت الصيفي
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