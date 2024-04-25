الإذاعة تحتفل بذكرى تحرير سيناء بعد صلاة مغرب اليوم

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تحتفل الإذاعة المصرية، بعد صلاة المغرب اليوم، بذكرى تحرير سيناء من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، بالقاهرة.

ومن المقرر أن يتلو القرآن، الشيخ طه النعماني، ويلقي الدكتور عبدالحكم صالح سلامة، كلمة، وفاصلًا من الابتهالات الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، ويقدمها الإذاعي أحمد القاضي.

وأطلقت وزارة الأوقاف، الخميس، قافلة من العلماء والمبتهلين برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني، لمشاركة شمال سيناء عيدها القومي، ولمدة يومين.

ومن المقرر أن ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، شعائر صلاة الجمعة غدا من مسجد النصر بالعريش بمحافظة شمال سيناء.