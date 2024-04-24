نشرة منتصف الليل| السيسي يفتتح البطولة العسكرية للفروسية وقرارات جديدة بشأن "رأس الحكمة

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأربعاء، على النحو التالي:

السيسي: المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية قادرة على احتضان البطولات العالمية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، البطولة العربية العسكرية للفروسية، بالمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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الصحة: فحص 1.4 مليون طالب أولى إعدادي للكشف عن فيروس" سي"

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم فحص مليون و413 ألفا و94 طالبا ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس "سي" لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك خلال العام الدراسي الجاري 2023-2024، منذ انطلاقها يوم 20 فبراير 2024 وحتى أمس.

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نقيب المهن التمثيلية عن تغطية الجنازات: لسنا ضد الصحفيين.. لكننا ضد التجاوزات

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن نقابتَي المهن التمثيلية والصحفيين وجهان لعملة واحدة، مشيرًا إلى أن الصحافة من أقدم وأعرق المهن.

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السيسي يشدد على وقف حرب غزة ويحذر من أي عملية عسكرية في رفح

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي "مارك روته"؛ لبحث مستجدات الأوضاع في غزة.

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مد برنامج تحفيز الطيران.. وزير الآثار: زيادة تصل لـ4% في أعداد السائحين

ترأس أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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"الجيزة": قطع المياه 6 ساعات بمنطقة بحدائق الأهرام في هذا الموعد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه عن منطقة "أ"بحدائق الأهرام، لمدة ٦ ساعات بدءاً من الساعة الثانية عشر صباح يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٧27 أبريل 2024.

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مصدر: مصر تكثف اتصالاتها لإيجاد وسيلة لوقف إطلاق النار بغزة

كشف مصدر مصري رفيع المستوى، أن مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف؛ لإيجاد وسيلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحسب نبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

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مدبولي: المدن الجديدة تستوعب 12 مليونا واتجاه لتوسيعها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن توجه الدولة هو التوسع في المدن الجديدة حتى يتسنى نقل السكان إلى مجتمعات عمرانية تنموية جديدة.

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رخصة ذهبية.. قرارات حكومية جديدة بشأن مدينة رأس الحكمة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح، ضمن مخطط تنمية وتطوير تلك المنطقة الواعدة.

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