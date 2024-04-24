الأولى بجنوب سيناء.."العمل": حملات توعية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن انطلاق حملات وملتقيات توعية داخل مواقع العمل والإنتاج بجميع المحافظات، بشأن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بتوجيهات من حسن شحاتة، وزير العمل.

وأشارت المهندسة غادة إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، بحسب بيان الوزارة، اليوم الأربعاء، إلى ختام أول ملتقى مساء أمس الثلاثاء بمحافظة جنوب سيناء، بحضور الوزير والمحافظ ومشاركة العديد من المنشآت.

وقالت "العمل"، بحسب بيانها، إنه بتوجيهات من وزير العمل، تطلق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، فعاليات ملتقيات ومبادرات "السلامة والصحة المهنية"، بجميع المحافظات؛ احتفالًا بيوم "السلامة العالمي"، الذي يوافق يوم 28 أبريل من كل عام.

وأضافت "الوزارة": بدأ الملتقى الأول أمس الثلاثاء بجنوب سيناء تزامنًا مع فعاليات شارك فيها الوزير بمدينة شرم الشيخ لمدة يوم واحد، واستقبله خلالها المحافظ اللواء خالد فودة، وتأتي هذه المبادرات والحملات؛ إستكمالًا لدور الوزارة في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت وبين أطراف العمل والإنتاج، وضمن برامج هذه التوعية موضوع بعنوان "تأثير التغيرات المناخية على العاملين في بيئة العمل"، والذي تتبناه منظمة العمل الدولية، في إحتفالاتها بيوم "السلامة العالمي" لعام 2024.

وبشأن ختام فعاليات المبادرة الأولى بجنوب سيناء، قالت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، في بيان ختامي بشأن هذه الفعالية: إنه بمناسبة اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية، وبناءًا على توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، لمديري مديريات العمل بجميع محافظات الجمهورية، بتنفيذ ملتقيات توعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين أصحاب الأعمال والعمال، كانت مديرية العمل بجنوب سيناء الأولى في تنفيذ ملتقى السلامة والصحة المهنية خلال الفترة من 22 أبريل 2024 وحتى 23 أبريل 2024، فى فندق دومينا كورال باى، إحدى المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وتابعت: تم افتتاح ملتقى السلامة والصحة المهني بكلمة محمد مأمؤن، مدير فندق ومنتجع دومينا كورال باى شرم الشيخ بالترحيب بالحضور من مسؤلى السلامة والصحة المهنية بالمنشآت السياحية بجنوب سيناء، وكلمة أحمد مصطفى، وكيل مديرية العمل بجنوب سيناء، نيابة عن وفاء نجاح فهمى، مديرة المديرية، بالترحيب بالحضور، وكلمة المهندسة غادة إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، حيث أشارت فيها إلى جهود الوزارة بالتعاون مع إدارة ومكاتب السلامة بالمديريات في نشر الوعي بأهم مفاهيم السلامة والصحة المهنية ودور التوعية كخطوة استباقية؛ لمنع الاصابات والحوادث في بيئة العمل.

وأكملت رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل: مهنئة الحضور بعيد تحرير سيناء، والذي تزامن معه إطلاق أول ملتقي للاحتفال بيوم السلامة العالمي من مدينة السلام شرم الشيخ التي كانت دومًا منصة إنطلاق للأحداث سواء علي المستوي الوطني والعالمي، والملتقي هو بداية لمبادرات ستمتد لمدة شهر كاملًا علي مستوي الجمهورية يتم خلالها التركيز على مدى أهمية موضوع التغيرات المناخية في بيئة العمل، وتأثيرها وضرورة تبني سبل الوقاية منها في سياسات المنشآت لاهميته القصوي.

واختتمت "إبراهيم"، كلمتها، بالتأكيد علي ضرورة تكاتف طرفي الإنتاج في الوصول إلى بيئة عمل آمنة للجميع.

وفقًا لـ"العمل"، بدأت محاضرات اليوم الأول، بمحاضرة عن نظام إدارة السلامة والصحة بالمنشآت وكيفية تأسيسه، ومحاضرة عن التحقيق في حوادث العمل، وألقاهما الكيميائي محمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي بالوزارة، وألقى المحاضرة الخاصة بتأثير التغيرات المناخية علي بيئة العمل، الكيميائي محمود حسن أبو بيه، من باحثي الإدارة المركزية بالوزارة.