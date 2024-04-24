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السيسي يشاهد عرضا للموسيقات العسكرية في حفل افتتاح بطولة الفروسية

08:09 م الأربعاء 24 أبريل 2024

السيسي يشاهد عرضا للموسيقات العسكرية

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كتب- محمد أبو بكر:

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عرض الموسيقات العسكرية خلال انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، لمقر انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

وتنطلق البطولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نسختها الأولي، والتي تنظم خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجارى، بمشاركة 11 دولة عربية، هى: (مصر- ليبيا- قطر- الجزائر- الكويت- تونس- سوريا- العراق- السعودية- الأردن- الإمارات).

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