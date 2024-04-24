بث مباشر.. السيسي يشهد انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية

كتب- محمد أبو بكر:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، لمقر انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

وتنطلق البطولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نسختها الأولي، خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجارى، بمشاركة 11 دولة عربية، هى: (مصر- ليبيا- قطر- الجزائر- الكويت- تونس- سوريا- العراق- السعودية- الأردن- الإمارات).

ويقدم "مصراوي"خدمة البث المباشر لانطلاق فاعليات البطولة، عبر الرابط التالي: