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بث مباشر.. السيسي يشهد انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية

07:25 م الأربعاء 24 أبريل 2024

السيسي يشهد انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكري

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كتب- محمد أبو بكر:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، لمقر انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

وتنطلق البطولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نسختها الأولي، خلال الفترة من 24 حتى 27 من شهر أبريل الجارى، بمشاركة 11 دولة عربية، هى: (مصر- ليبيا- قطر- الجزائر- الكويت- تونس- سوريا- العراق- السعودية- الأردن- الإمارات).

ويقدم "مصراوي"خدمة البث المباشر لانطلاق فاعليات البطولة، عبر الرابط التالي:

البطولة العربية العسكرية للفروسية مدينة مصر للألعاب الأولمبية العاصمة الإدارية رئيس جامعة النيل يهنئ السيسي الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي
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