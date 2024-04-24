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بدء اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

11:36 ص الأربعاء 24 أبريل 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب - محمد سامي:

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وتقارير الوزراء كلا في ملفاته بالإضافة إلى جهود ضبط الأسعار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، أمس ؛ لمتابعة جهود توافر السلع الأساسية والرئيسية وزيادة حجم الاحتياطي الاستراتيجي منها.

وأكد رئيس الوزراء جاهزية الجهاز المصرفي لإتاحة أي مكون دولاري لازم لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع الرئيسية، لافتاً إلى أهمية وجود مخازن جاهزة لاستقبال وتخزين هذا الاحتياطي الكبير من هذه السلع.

مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي
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