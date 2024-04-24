وزير الري يلتقي المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي

كتب-عمرو صالح:

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي للشبكة الاسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال إدارة المياه.

وأكد وزير الري على أهمية التعامل مع تحديات المياه باللجوء للتقنيات البسيطة وقليلة التكلفة التي تناسب المزارعين، حيث إن الهدف من تنفيذ المشروعات هو خدمة المواطنين بالمقام الأول.

واستعراض سويلم موقف الإعداد للبدء في تنفيذ المشروع المقدم كمنحة من الشبكة الإسلامية لوزارة الموارد المائية والري والممول من الوكالة السويدية للتعاون الدولي SIDA بقيمة 300 ألف يورو لتنفيذ أعمال لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بمحافظة جنوب سيناء والذى يتضمن إنشاء عدد ٥٠ بحيرة جبلية للحماية من أخطار السيول وتوفير مصدر مياه عذبة لخدمة التجمعات البدوية، حيث رحب الدكتور سويلم بالزيارة الميدانية لفريق عمل الشبكة الإسلامية لموقع المشروع للتعرف على مشروعات الحماية من السيول المنفذة بجنوب سيناء والتي تتكامل مع المشروع المقترح تنفيذه من جانب المنظمة ، معربا عن تطلعه لبدء تنفيذ المشروع في أقرب وقت لخدمة أهالينا فى سيناء مع النظر فى توفير تمويل من الشبكة الإسلامية لتنفيذ مراحل لاحقة للمشروع من خلال إنشاء مزارع نموذجية تعمل بالطاقة الشمسية لزراعة النباتات عالية القيمة الاقتصادية وذلك لضمان استدامة المشروع.

وأكد سويلم على أهمية تطبيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" NEXUS في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها المعنى بالمياه، بما سيُسهم في التعامل مع تحديات المياه والغذاء التي تواجهها العديد من دول العالم ، مع التركيز على البحث العلمى لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذي جدوى اقتصادية ، والعمل على تحقيق التكامل المنشود بين العناصر الثلاث (الشمس والرمال والمياه المالحة) خاصة بالمنطقة العربية وأفريقيا.

وأشار سويلم لاقتراح بإمكانية التعاون بين مصر والأردن والمغرب تحت مظلة مبادرة AWARe لتنفيذ مشروع رائد للتحلية بإستخدام الطاقة الشمسية، وإستخدام المياه المحلاة للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد أدوات تطبيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" NEXUS ، مع الاستفادة من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) .

وأعرب سويلم عن رغبته في قيام الشبكة الإسلامية بتقديم الدعم الفني للوزارة لإنشاء وحدة للـ NEXUS، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالوزارة وبعدد من الدول العربية في هذا المجال.

وتم خلال اللقاء أيضًا استعراض توصيات ورشتى العمل التي تم عقدها بالتعاون بين الوزارة والشبكة الإسلامية تحت عنوان "تقييم الاحتياجات التدريبية" ، والتي تهدف لجمع المسئولين من القطاعات المختلفة بالوزارة من خلال جلسة حوارية لتحديد الاحتياجات التدريبية وأولويات التدريب ، وأيضاً ورشة العمل المنعقدة عن تطبيق مفهوم الترابط بين "المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية" WEFE ، والتي تهدف لجمع المسئولين من جهات الوزارة وغيرها من الجهات المتخصصة في مصر خلال جلسة حوارية للتعريف بهذا المفهوم.

وأعرب سويلم عن تطلعه لتحقيق الاستفادة المثلى من مخرجات ورشتى العمل ، ودعم التعاون المشترك بين الوزارة والشبكة الإسلامية من خلال "مشروع منتدى ترابط المياه والغذاء والطاقة والنظام البيئي" والذي أطلقته الشبكة الإسلامية.

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