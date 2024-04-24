مصطفى الفقي: كثيرون ظلموا جمال عبد الناصر في معالجة القضية الفلسطينية

كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر الفلسطيني السياسي، إن مصر ضلع مباشر فى القضية الفلسطينية ولها دور تاريخى على مر العصور، مبينا أن الدولة المصرية كان لها دور صلب فى مواجهة الخطر الصهيونى على أرض فلسطين.

وأضاف "الفقي" خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، المذاع على قناة "إم بي مصر"، مساء الثلاثاء، أن عهد جمال الناصر شهد تبلور الصدام الصهيوني العربي بشكل واضح، لافتا إلى أن جمال عبد الناصر أعطى فرصا كثيرة لأمريكا والغرب لحل القضية الفلسطينية ولكنها لم تنجح.

وأوضح أن الكثير ظلموا جمال عبد الناصر، وقالوا إنه كان يسمع ويرى من اتجاه واحد فقط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، منوها أن مشاركة عبد الناصر فى كثير من الحروب مثل "الفالوجا" جعلته خبيرا بدخائل هذه الحرب.

وأكد الفقي أن جمال عبد الناصر بدأ عهده بتدريب وتسليح القوات المسلحة وكان يعى جيدا أبعاد الخطر الصهيونى على المنطقة العربية.

وأشار إلى أن جمال عبدالناصر كان حازما وحاسما وقاطعا فى خلافه مع إسرائيل، مؤكدا أن إسرائيل لم تكن صادقة النية فى السلام عبر تاريخها كله

وواصل: إن شخصية أنور السادات لم تفهم عربيا جيدا ولم يكن الشعب العربي مهيأ للحوار مع إسرائيل.

واستكمل: إن توجيهات الرئيس الأسبق مبارك كانت وطنية وواضحة، ولم يكن من دعاة الصدام مع أمريكا وإسرائيل، مؤكدا أن الرئيس الأسبق مبارك وضع قاعدة (ما يقبله الفلسطينيون نقبله وما يرفضون نرفضه).