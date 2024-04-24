يبدأ الجمعة.. لماذا تطبق الحكومة التوقيت الصيفي؟



كتب- محمد شاكر:

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء التوقيت الشتوي الذى استمر العمل به نحو 6 أشهر، منذ قرار مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي بتطبيق التوقيت الشتوي والذي تم خلاله تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

ووفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

ووفقا ما أعلنت عنه الحكومة المصرية، سيتم تطبيق التوقيت الصيفي في الموعد المقرر له خلال شهر شهر إبريل الجاري، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

وسيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، لتكون الساعة بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الواحدة صباحًا.

يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في 1 مارس 2023، على قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، إذ يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.