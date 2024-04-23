أرخص قطعة بـ337 ألف جنيه.. الإسكان تطرح أراضي إسكان متوسط (مقدم 25 ألفًا)

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان في طرح 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن السادات- المنيا الجديدة- أسيوط الجديدة- بدر- غرب قنا- طيبة الجديدة.

وأكدت الوزارة أنه التقدم بدأ في 1 إبريل ويستمر لمدة شهرين بالطرح الرابع للتخصيص الفوري للأراضي، بنظام الطرح الدائم.

وجاءت أسعار الأراضي على النحو التالي:

مدينة السادات، سجل سعر المتر 2045 جنيها، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 276 مترًا 609 آلاف جنيه، ويكون المقدم 25 ألف جنيه لجميع المدن.

في المنيا الجديدة سجل سعر المتر 2020 جنيها، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 150 مترًا 337 ألف جنيه.

في مدينة أسيوط الجديدة، سجل سعر المتر 2130 جنيهًا، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 150 مترًا 439 ألف جنيه.

وفي مدينة بدر، سجل سعر المتر 2065 جنيهًا، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 212 مترًا 597 ألف جنيه.

وفي غرب قنا، سجل سعر المتر 1911 جنيهًا، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 276 مترًا 549 ألف جنيه.

وفي طيبة الجديدة، سجل سعر المتر 2180 جنيهًا، فيما سجلت قطعة الأرض الـ 250 مترًا 590 ألف جنيه.

وجاءت شروط الحجز على النحو التالي:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة).

2- أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ بدء الحجز.

3- لا يحق للأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها، وفي حالة مخالفة ذلك وتقدم كلا من (الزوج – الزوجة) لحجز قطعة أرض لكل منهما في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة أو أكثر من مستوي قطع أراضي الإسكان المعروضة يتم استبعادهما من الحجز.

4 - ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج –الزوجة) بمحور الأراضي (المتميزة-المتوسطة) ضمن برنامج "مسكن".

5- فــي حالـة تقدم اكثر مــن عميــل علــى قطعــة الأرض تكــون الأوليــة لأعلى نسبة استكمال من ثمن الأرض خلال شهر من التخصيص.

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