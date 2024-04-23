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مشروعات قومية في الكهرباء تنير شمال وجنوب سيناء (إنفوجرافيك)

06:53 م الثلاثاء 23 أبريل 2024

محطة كهرباء العين السخنة

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كتب - محمد سامي:

خلال السنوات الأخيرة حرصت الدولة المصرية على حل كافة تحديات الكهرباء، وفى اطار اهتمامها المتواصل بذلك الملف، قامت الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات الكبري في قطاع الكهرباء بشمال وجنوب سيناء.

ولفت تقرير حكومي إلى أبرز مشروعات إنتاج الكهرباء حيث تبلغ قدرة محطة كهرباء الشباب الجديدة 1500 ميجاوات، فيما تبلغ القدرة الأسمية لمحطة كهرباء العين السخنة 1300 ميجاوات، والقدرة الأسمية لتوسعة محطة كهرباء شرم الشيخ 288 ميجاوات.

وتطرق التقرير إلى مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تشمل محطة جبل الزيت لطاقة الرياح بتكلفة 12 مليار جنيه وتصل قدرتها الاسمية 580 ميجاوات، فضلاً عن بلوغ قيمة عقد تنفيذ محطة طاقة الرياح بالسويس 4.3 مليار جنيه، بقدرة اسمية 250 ميجاوات.

كهرباء سيناء

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