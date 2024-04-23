وزير المالية: 120 ألف فرصة عمل خلال العام المالي المقبل



كتب - نشأت علي:

كشفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن موازنة العام المقبل بها اعتمادات كافية لتوفير 120 ألف فرصة عمل للشباب.

وأوضح الوزير أن من بين تلك الوظائف 80 ألفًا لصالح وزارة التعليم، ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم، بالإضافة لإمكانية الاستعانة بـ 50 ألفًا من المعلمين المحالين للمعاش.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

وقال وزير المالية إنه جارٍ الإعداد لمشروع قانون يسمح بتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية، موضحا أنه تم الاقتراب من الانتهاء من دراسة وعرض مشروع القانون بمجلس الوزراء.

كما كشف الوزير عن وجود توصية من اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء لدراسة أوضاع الهيئات الإقتصادية وعددها 59 هيئة، وكذلك اللجنة المشكلة من وزارة المالية بإلغاء بعض تلك الهيئات وإعادة بعضها بالدخول مرة أخرى ضمن الموازنة العامة للدولة ودمج البعض الآخر منها نظرا لتطابق أهدافها.