نتائجهم مكسَّرة الدنيا.. وزير الشباب يشيد بأداء المنتخبات الرياضية

كتب- عمر صبري:

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأداء المنتخبات المصرية خلال الفترة الماضية، قائلًا: مكسرة الدنيا في المسابقات الرياضية، وحققنا ١٠٣ ميداليات ذهب في غانا، بفارق كببر عن أول دولة؛ والتي حصلت على نحو ٥٠ ميدالية فقط.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال افتتاح مهرجان سيناء أولًا المنعقد بجامعة سيناء فرع العريش، بحضور محافظ شمال سيناء، وجود فرص تمكين كبيرة جدًّا للشباب، ولم تعد هناك وظيفة حكومية، وأنه على الشباب بناء أنفسهم وألا يعتمدوا على الشهادات التعليمية الحاصلين عليها فقط، وإنما تنمية مهاراتهم، موجهًا الحديث إلى الطلاب: "تشد حيلك وتفرد صدرك ولا تسمح لأي شخص يدني من ذاتك أو يشعرك أحد بالاستضعاف".

وتابع صبحي: مصر في القرآن والإنجيل، وللإجابة عن سؤال ما الفرق بين المصري القديم والحديث؟ ستكون عند الشباب؛ لأنهم عماد الأمة وهم مَن ينفذون التنمية والتطوير لطريق التنمية مع القيادة السياسية، وهذه رسالة للشباب المصري بأن يبني ذاته ومكانته وأن يشمروا سواعدهم لإفادة مجتمعهم.

وأطلق اليوم الثلاثاء، مهرجان "سيناء أولًا" الرياضي، للعام الثاني على التوالي؛ بمشاركة جامعات سيناء والقناة، والذي تنظمه جامعة سيناء تحت رعاية وزارة والشباب والرياضة، والذي تنظمه جامعة سيناء بالعريش، في إطار الاحتفال الـ42 لعيد تحرير سيناء.

ويشارك في المهرجان نحو 1000 طالب وطالبة يمثلون جامعات سيناء والقناة، وتجري المنافسات في عدة ألعاب رياضية؛ هي: كرة القدم الخماسية، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وتنس الطاولة.

وشارك في افتتاح المهرجان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ومحمود راتب نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتورة جيهان فكري رئيس جامعة سيناء، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ لمحافظة سيناء، وعدد من مشايخ وعواقل سيناء، وقيادات وزارة والشباب والرياضة.