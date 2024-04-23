الزراعة تكشف عن سبب "بياض" البطيخ من الداخل



كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور سليمان عمران رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي البطيخ بمعهد البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، عن سبب بياض البطيخ من الداخل وحقيقة إحتوائه على مواد مسرطنة.

وقال "عمران"، لمصراوي، إن البياض داخل البطيخ يرجع لتعمد بعض المزارعين قطف ثماره قبل انتهاء مراحل نضجه مما يترتب عليه ظهور لون البطيخ من الداخل باللون الأحمر الفاتح أو اللون الأبيض مؤكدًا على خلو البطيخ من أي سرطانات أو أمراض.

وأضاف: "منذ زراعة بذور البطيخ بداية الموسم ونقوم بجولات داخل الحقول والمناطق الزراعية بكافة محافظات الجمهورية لمتابعة مراحل نموه حيث أنه لم تظهر بأي منطقة ما يفيد بوجود سرطانات وجميع المزارعين متفائلين بنتائج".

وعن الكميات المزروعة من البطيخ ومدى تغطيتها للاحتياجات المحلية قال "عمران"، إن المزروع في مصر خلال العام الحالي 8 ملايين طن بذور بمناطق مختلفة من محافظات الجمهورية ويغطي احتياجات السوق ويتيح تصدير كميات كبيرة منه للخارج"، مشيرًا إلى أن البطيخ المصري مرغوب لدى الأسواق الأوروبية لما يتمتع به من جودة عالية.

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