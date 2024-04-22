شعبة الأدوية: 50 مليون علبة حجم سوق لبن الأطفال في مصر نصفها مدعومة

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تحقق تقدماً ملحوظاً في قطاع صناعة الأدوية والمكملات الغذائية. وأشار إلى أنهم يركزون حالياً على إنتاج لبن الأطفال، حيث يتمتعون بالقدرة على التنافس في هذا المجال وتصدير المنتجات إلى الخارج.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في صناعة الأدوية والمكملات الغذائية. وأشار إلى أن التركيز الحالي يتمحور حول إنتاج لبن الأطفال، حيث يمتلكون القدرة على المنافسة في هذا المجال وتصدير المنتجات إلى الخارج.

وبين عوف أن حجم سوق لبن الأطفال في مصر يبلغ 50 مليون علبة، منها 25 مليون علبة يتم توزيعها بأسعار مدعومة للمواطنين عن طريق وزارة الصحة ومراكزها.

وأشار رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن سعر العلبة الواحدة يبلغ 5 جنيهات، وأن تكلفتها للدولة قد ارتفعت إلى 150 جنيهًا بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وأكد أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على سعر العلبة بقيمة 5 جنيهات، على الرغم من زيادة التكلفة، بسبب أهمية لبن الأطفال كسلعة أساسية وضرورة توفره في السوق الرسمية خارج وزارة الصحة. وأشار إلى أن أسعار علب اللبن في السوق السوداء تصل إلى أكثر من 250 جنيهًا.