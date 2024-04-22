كم يبلغ دعم رغيف الخبز في موازنة العام المالي 2024-2025؟

كتب- محمد فتحي:

تستمع جلسات البرلمان، في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، غدا الثلاثاء، إلى البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، الذي سيلقيه وزير المالية.

وجاء في الموازنة العامة الجديدة، دعم رغيف الخبز بقيمة 90،756 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم دقيق المستودعات بـ 5،248 مليون جنيه، فضلا عن دعم نقاط الخبز = 10 قروش/ رغيف في 20،460 مليار رغيف بقيمة 640، 2 مليون جنيه.

كما جاء في الموازنة دعم سلع البطاقة التموينية= 62،2 مليون مواطن "50 جنيه شهريا للمواطن لعدد 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما يزيد عن ذلك 25 جنيه للفرد بـ12x36،100 شهر، ليصبح إجمالي الدعم 134،150 مليون جنيه.

يذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال أول جلسة تشريعية لمجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، أحال إلى اللجان مشروع الموازنة العامة الجديدة لبدء مناقشتها.

وتتضمن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/ 2025 وعددها 59 هيئة.