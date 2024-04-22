نسَّقوا مع الأهالي.. طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن مواعيد تخفيف الأحمال بقرى ونجوع قنا

كتب- نشأت علي:

تقدم اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، وعضو حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الكهرباء والطاقة، والتنمية المحلية، بشأن التنسيق الكامل مع القيادات التنفيذية والشعبية بمراكز وقرى نجع حمادي ودشنا والوقف وأبو تشت وفرشوط بمحافظة قنا، بشأن خطة الوزارة في تخفيف الأحمال، ومراعاة جميع الظروف والمواعيد التي تتناسب مع أهالينا في جميع القرى والنجوع.

وأضاف خلف الله، في طلبه، أن مراكز محافظة قنا تعد من المحافظات شديدة الحرارة التي تتطلب مراعاة البعد الاجتماعي والظروف المناخية، التي تتطلب أن تراعي الوزارة خطة تخفيف الأحمال، والتعاون مع الأهالي والقيادات التنفيذية والشعبية في تحديد المواعيد، بما يتناسب مع ظروف القرى والأهالي .

ولفت خلف الله إلى أنه على الجهات التنفيذية بوزارة الكهرباء، مراعاة عدم قطع الكهرباء بالمجمعات والمراكز الطبية، والمستشفيات والوحدات الصحية والجهات الإدارية التي تقدم خدمات للمواطنين وتتطلب استخدام الأجهزة الإلكترونية .