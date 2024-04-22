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الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل

03:48 م الإثنين 22 أبريل 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد عبدالناصر:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية، وإعادة تأهيل وتطوير خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى،

كما اطلع الرئيس على مشروعات إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، وكذا بحث مستجدات جهود الحكومة الهادفة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل في مصر، من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وجذب استثمارات خارجية في هذا المجال.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قطاع النقل محمد معيط كامل الوزير هالة السعيد مصطفى مدبولي
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