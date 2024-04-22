شعبة المستوردين تكشف أسباب رفض التجار استلام البضائع المتراكمة في الموانئ

كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس متى بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن سبب رفض بعض التجار والمستوردين استلام وإخراج السلع من الموانئ، وذلك على الرغم من توافر السيولة الدولارية (الاعتمادات المستندية) التي قدمتها الحكومة لهم.

وأوضح بشاي خلال مداخلته في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن سبب رفض بعض التجار والمستوردين استلام وإخراج السلع من الموانئ يعود إلى تراكم الغرامات والأرصدة المستحقة على التجار.

وأشار إلى أن قيمة الغرامات والأرصدة المستحقة على البضائع تجاوزت قيمة البضائع ذاتها، وقال: "أصبحت قيمة الغرامات والأرصدة أكبر من قيمة البضاعة نفسها".

وأوضح بشاي أن تكلفة الكونتينر الواحد تصل إلى حوالي 5 آلاف جنيه يوميًا، بالإضافة إلى تكاليف الحراسة، وأضاف: "تمتد فترة وجود الكونتينرات في الميناء لمدة 6 إلى 7 أشهر".

وبهذا، أبدى المهندس متى بشاي القلق إزاء تراكم الغرامات والأرصدة على التجار والمستوردين، مما أدى إلى رفضهم استلام وإخراج السلع من الموانئ، وأشار إلى أهمية تقليل هذه التكاليف وتسهيل إجراءات الاستلام والإخراج لتعزيز حركة التجارة وتحفيز النشاط الاقتصادي.