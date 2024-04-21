مخالفات البناء.. 3 حالات لا يجوز التصالح عليها في القانون الجديد

كتب- محمد نصار:

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ولائحته التنفيذية الصادرة قبل عدة أيام، المخالفات التي يجوز والتي لا يجوز التصالح عليها وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتضمنت المادة الثالثة من مواد القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات".

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