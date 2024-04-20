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يزن طن من الفضة.. الآثار تكشف حقيقة اختفاء سرير زوجة الخديوي محمد توفيق من قصر المنيل

08:43 م السبت 20 أبريل 2024

حقيقة اختفاء سرير زوجة الخديوي محمد توفيق

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كتب- حسن مرسي:
كشفت الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، حقيقة اختفاء السرير الفضي الذي ولد عليه الأمير محمد علي توفيق، بمتحف قصر الأمير محمد علي في حي المنيل بالقاهرة.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، قال رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار: "تم نقل السرير من مكانه لإجراء عمليات الترميم، وهذا السرير يزن حوالي طن من الفضة الخالصة".

وأضاف: "من الطبيعي أن يحدث للفضة مع الوقت نوع من أنوع الصدأ البسيط، وتم نقله لمعامل الترميم ليتم ترميمه وتجهيزه لأنه سيتم عرضه داخل قصر المنيل".

وأشار الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار،: "هذه القطعة نادرة جدا، حيث كان هناك 4 قطع من هذا السرير ولم يتبقى سوى هذه القطعة"، موضحا: "السرير موجود حاليا في المتحف الخاص، ونحن نتعامل بمنتهى الشفافية والمصداقية ويمكن لأن شخص زيارة المتحف والاطلاع عليه".

الخديوي محمد توفيق سرير الفضة قصر المنيل‎ قصر الأمير محمد علي ترميم الآثار
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