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اليوم.. الأوبرا تستضيف زهور سارة عرابى

07:37 ص السبت 20 أبريل 2024
  • عرض 5 صورة
    الأوبرا تستضيف زهور سارة عرابي
  • عرض 5 صورة
    الأوبرا تستضيف زهور سارة عرابي
  • عرض 5 صورة
    الأوبرا تستضيف زهور سارة عرابي
  • عرض 5 صورة
    الأوبرا تستضيف زهور سارة عرابي
  • عرض 5 صورة
    الأوبرا تستضيف زهور سارة عرابي

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كتب- محمد شاكر:
تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية، معرض بعنوان زهور سارة عرابي، والذي يفتتح فى السادسة مساء اليوم السبت ويستمر حتى السبت 27 ابريل.

يضم المعرض 150 عملا فنيا، منفذ بخامات متنوعة منها الألوان الزيتية الاكريلك، الباستل ، فحم أبيض ،أقلام خشبية ، الكولاج بالأوراق الملونة بالاضافة الى بعض الأعمال الخزفية التى تعبر عن البيئة بلغة بصرية تجمع عدة مفردات منها الشكل ، اللون ، الملمس ، الظل والنور ، إلى جانب مجموعة من الأعمال التى أبدعها عدد من الأطفال الموهوبين .

الأوبرا تستضيف زهور سارة عرابي
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