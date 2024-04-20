اليوم.. الأوبرا تستضيف زهور سارة عرابى

يصل الأحد.. حكاية سائح يسافر من جنوب إفريقيا إلى القاهرة سيرا على

عن ملحمة جلجامش.. "هو الذي رأى كل شيء" على مسرح قصر الزعيم بأسيوط



كتب- محمد شاكر:

تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية، معرض بعنوان زهور سارة عرابي، والذي يفتتح فى السادسة مساء اليوم السبت ويستمر حتى السبت 27 ابريل.

يضم المعرض 150 عملا فنيا، منفذ بخامات متنوعة منها الألوان الزيتية الاكريلك، الباستل ، فحم أبيض ،أقلام خشبية ، الكولاج بالأوراق الملونة بالاضافة الى بعض الأعمال الخزفية التى تعبر عن البيئة بلغة بصرية تجمع عدة مفردات منها الشكل ، اللون ، الملمس ، الظل والنور ، إلى جانب مجموعة من الأعمال التى أبدعها عدد من الأطفال الموهوبين .