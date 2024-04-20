إعلان

BBC

هل التعديل الوزاري الأسبوع المقبل؟.. أول رد رسمي من الحكومة

12:14 ص السبت 20 أبريل 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- حسن مرسي:
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حقيقة الأخبار المتداولة عن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة سيتم إعلان تفاصيله الأحد المقبل.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أكد الحمصاني أن هناك تكهنات عديدة من البعض بشأن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة.

وأوضح متحدث الحكومة، أن "هذا الأمر يعود لمؤسسة الرئاسة وأنا غير منوط بي الإعلان عن هذا الأمر، مضيفا: "لن نستبق الأحداث وحينما يتم اتخاذ قرار سيتم إعلانه".

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن مجلس الوزراء ليس المنوط بالإعلان عن التعديل الوزاري.

التعديل الوزاري مصطفى مدبولي حكومة مدبولي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"أديب" مشيدًا بفوز الزمالك على الأهلي: "كفاية تحفيل"

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

طهران تعلق وتل أبيب صامتة.. ماذا حدث في قاعدة أصفهان الإيرانية؟ (تغطية خاصة للرد الإسرائيلي)