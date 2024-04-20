شديد الحرارة.. تعرف على طقس خلال الـ6 أيام المقبلة

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كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ6 أيام القادمة والأحوال الجوية المتوقعة.

وبحسب بيان الهيئة فمن المتوقع يوم السبت 20 أبريل أن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء دافئا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتكون شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضح البيان أنه من المتوقع أن تشهد البلاد يوم الأحد 21 أبريل نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الإثنين 22 أبريل، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بدءا من الثلاثاء 23 أبريل إلى الخميس 25 من نفس الشهر، ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدلا ليلا.