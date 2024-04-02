خبير سياحي: سنتعامل مع ظهور قرش الماكو في الغردقة بهذا الشكل

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن ظهور قرش الماكو في سواحل الغردقة يُعد أمرًا طبيعيًا نتيجة لتغير الفصول وهذه هي الحياة البحرية.

وأشار "كارم"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى تصريحات سابقة لوزيرة البيئة والتي أكدت أن ظواهر مثل هذه هي طبيعية نتيجة لتغيرات الفصول والمواسم، حيث يقترب خلالها بعض الكائنات البحرية من الشواطئ دون تشكيل أي خطر.

وأكد الخبير السياحي أنه تم إصدار عدة تحذيرات للسائحين والمقيمين في تلك المناطق، تتضمن التحذيرات ضرورة التخلص من مخلفات الصرف الصحي السائلة بشكل صحيح، بالإضافة إلى ضرورة بناء أبراج مراقبة على الشواطئ بارتفاع لا يقل عن 5 أمتار لمراقبة البيئة البحرية.

وشدد على أهمية تجنب السياحة في الأماكن المفتوحة، خاصة خلال فترات الصباح الباكر وغروب الشمس، كإجراء احترازي لتجنب التعرض لأي مخاطر محتملة.

ولفت "كارم"، إلى أن مثل هذه الظواهر هي طبيعية وشائعة في جميع أنحاء العالم، وتحدث مع تغير المواسم، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على البيئة المحيطة بالحياة البحرية وعلى قطاع السياحة على حد سواء.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع لـ"مصراوي"، أن إدارة محميات البحر الأحمر نظمت عدة دوريات بحرية يوم الثلاثاء؛ لإجراء أعمال المسح البحري للشواطئ؛ لتجنب وقوع مخالفات بيئية وضمان سلامة المواطنين وحفظ البيئة البحرية.

وفي سياق متصل، أكد "مجدي صادق"، عضو غرفة شركات السياحة، على ضرورة اتباع إجراءات السلامة من قبل المواطنين، والامتثال للتعليمات الصادرة والتي ستُصدر، وذلك حرصاً على سلامتهم وحفاظاً على حياتهم.

وأكد "صادق"، لـ"مصراوي"، على أهمية الالتزام بإجراءات وضوابط السلامة والأمان المتعارف عليها، وتجنب أي ممارسات قد تجذب أسماك القرش أو أي أسماك أخرى، والتي قد تعرض حياة السائحين للخطر.

يذكر أنه انتشرت خلال الساعات السابقة، عددًا من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى ظهور سمكة قرش من نوع ماكو بسواحل البحر الأحمر.