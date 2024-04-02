نائب يهتف أمام الرئيس السيسي: "بنحبك يا ريس وربنا يعينك"

هتف أحد النواب في قاعة مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاء، عقب أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة: «إحنا بنحبك يا ريس، والله بنحبك، وربنا يعينك»، حسبما نقلت إكسترا نيوز.

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