التنمية المحلية: انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة لإزالة التعديات غدًا السبت

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، على استمرار جميع أجهزة الدولة في التصدي بكل قوة وحزم لإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي على قناة الحدث اليوم، أوضح الدكتور خالد قاسم أن جميع المحافظات قد أنهت استعداداتها للمرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، وسيتم البدء فيها غدًا السبت الموافق 20 أبريل 2024.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية أنه تم استرداد ما يقرب من 1.5 مليون متر مربع خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات، وشمل ذلك إزالة 8002 مبنى مخالف، وإزالة 2758 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 5626 فدانًا، وأيضًا إزالة 242 مخالفة للاستزراع السمكي بمساحة 1281 فدانًا في محافظة بورسعيد.