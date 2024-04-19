يصل الأحد.. حكاية سائح يسافر من جنوب إفريقيا إلى القاهرة سيرا على الأقدام- صور

كتب-عمرو صالح:

يصل صباح الأحد المقبل، السائح الإفريقي المغامر "كيث بويد" البالغ من العمر 57 عاماً، إلى برج القاهرة قادماً من مسقط رأسه بكيب تاون بجنوب أفريقيا، سيراً على قدميه قاطعاً أكثر من 11753 كيلو متر، والتى استغرقت أكثر من 7 أشهر ونصف، على أن يتجه إلى برج القاهرة محطة وصوله الأخيرة عن طريق سيره بالطرق الزراعية الممهدة، ومصر هي الدولة رقم 9 التي قام بالمرور عليها خلال رحلته من أجل تسجيل الرقم القياسي.

وذلك بهدف زيارة واكتشاف معالم الدول الأفريقية والتاريخية، ونشر ثقافة المشي والسلام والديمقراطية وتحقيق الرقم القياسي العالمي.