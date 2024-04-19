"تلى شندويل".. ندوة لمناقشة تسجيل أول حرفة تراثيه كعلامة جماعية

كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة، جلسة نقاشية لعرض ومناقشة نتائج مشروع تسجيل أول حرفة تراثيه كعلامة جماعية "تلى شندويل".

وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وبمشاركة مى محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، والدكتورة مروة زين الخبيرة الوطنية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومدرس القانون بالجامعة البريطانية في مصر، والدكتور ياسين الشاذلي الخبير الوطنى بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة عين شمس، وشيماء عقل مسؤولة برنامج فريق مشاريع بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية وقد أدارت الجلسة ولاء سليم المساعدة القانونية لمشروعات التمكين الإقتصادي بالمجلس.

وأعربت مى محمود عن سعادتها بالوصول لهذه المرحلة من المشروع بتسجيل أول حرفة تراثيه كعلامة جماعية " تلى شندويل" مشيرة إلى أن هذا يعد نموذجا للتحرك لتسجيل علامات تجارية لحرف تراثية أخرى في المحافظات المصرية المختلفة.

وأوضحت أن المجلس بدأ بالعمل علي النهوض بحرفة التلي منذ إنشائه عام ٢٠٠٠ لافتة إلى أن هذه الحرفة يرجع تاريخها إلى القرن ال١٨ حيث تعد من المقتنيات التي كانت تحرص العروسة علي أخذها ضمن جهاز عرسها.

وأكدت أن محافظة سوهاج تضم سيدات مصريات ماهرات يتعاون مع المجلس منذ فترة طويلة لافتة إلى أنه في عام ٢٠١٦ عندما اجتمعنا مع السيدة ملك يس.

وأشارت إلى ضرورة أن نبدأ مما انتهى منه الآخرين لأن سيدات سوهاج لسن بحاجة إلى التدريب ولكن بحاجة إلى تصميمات جديدة مبتكرة تراعي الذوق العالمى وتنهض بالمنتج وهو ما سعينا للقيام به.

وأكدت الدكتورة مروة زين أن فريق عمل المنظمة وفريق المجلس القومي للمرأة نجحا في تخطي جميع العقبات والتحديات التى واجهتهم في بداية رحلة توثيق حرفة التلي كحرفة تجارية جماعية مشيرة إلى أن التحدي الأكبر كان في تجميع السيدات في علامة جماعية واحدة وعبرت عن سعادتها بالإنجاز الكبير الذي تحقق بتسجيل أول علامة تجارية جماعية لحرفة تراثية وتسجيل ٢٠ علامة فردية لمشروعات صغيرة مشيرة إلى أنه تم وضع هذه المشروعات علي طريق الاستدامة.

كما أوضحت أن تسجيل هذه العلامات الفردية لكل مشروع صغير من مشروعات التلي قد أضفى روح جميلة للمشروع لافتة إلى أن السيدات أصبحن يدركن معنى حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية والتصميم.

واوضحت أن التعاون بين المجلس القومي للمرأة و المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) والجامعة البريطانية بمصر يمثل نموذج متكامل للتعاون الناجح والبناء.

فيما أشادت شيماء عقل بدور المجلس القومي للمرأة فى تحقيق هذا الإنجاز الكبير فى تسجيل العلامات التجارية مؤكدة أن حق الملكية الفكرية موجود منذ القدم وأن كل بيت فى مصر له الحق فى امتلاك علامة تجارية.

وأكد الدكتور ياسين الشاذلي أن القانون يوفر الحماية للسيدات، ومن هنا تكمن أهمية المشروع فى حماية تراث مصر، وحماية سيدات سوهاج الذي يعتمد عملهن بشكل كلي علي حرفة التلي، مشيدا بالفترة الوجيزة التى تم فيها إنجاز هذا المشروع العظيم بمشاركة خبراء وطنيين، مضيفا أن المشروع يستهدف أيضاً تمكين المرأة اقتصاديا.