البرد مش هيرجع.. الأرصاد تكشف عن موعد الموجة الحارة القادمة

كتب-عمروصالح:

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد الموجة الحارة التي ستشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.

وقالت غانم في تصريحات خاصة لمصراوي: من المتوقع أن تشهد البلاد موجة حارة بداية من الثلاثاء المقبل 23 أبريل حتى الجمعة 26 أبريل إذ تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوي مصحوبة بأتربة تتسبب في ارتفاع كبير بدرحات الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية

وأشارت إلى أن البلاد لن تشهد انخفاض في درجات الحرارة وموجات برد وصقيع مرة أخرى خلال العام الحالي.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتخفيف الملابس خلال أيام الموجة الحارة وتناول السوائل والمرطبات خلال فترات النهار وتجنب الخروج خلال أوقات الظهيرة.