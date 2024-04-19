بعد الموجة الحارة.. نصائح هامة للمزارعين وهذه مواعيد الري

كتب- عمرو صالح:

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية ارتفاع في درجات الحرارة طوال فترات النهار، إذ تجاوزت معدلات ارتفاعها في بعض المناطق 39 درجة مئوية الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على المحاصيل وأشجار الفاكهة والخضروات.

ومن جانبه وجه محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عددا من النصائح للمزارعين الواجب مراعاتها خلال الفترة الحالية لتفادي الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة.

وقال فهيم عبر صفحته الشخصية: إن هناك عدة أمورا يجب على مزارعي القمح مراعاتها وهي يمكن ري القمح (المتأخر) في معظم المناطق يومي الجمعة والسبت، لهدوء نسبي للرياح خاصة شمال الصعيد وجنوب الصعيد ومناطق الدلتا ليلاً وتجنب الري خلال فترات النهار.

كما ينصح مزارعي المانجو والعنب والزيتون والرمان بري أشجارها بمبيدات بليز - اكواجين برو - كيرزت ار - كابريو ديو – اوكسانيل 40 للقضاء على البياض الدقيقي والبياض الزغبي "الترابة السودا".

وأضاف: يجب تقريب فترات الري وتقليل الكميات وإضافة 2 ك فولفيك + 3 نترات ماغنسيوم مع الري والرش بالكالسيوم بورون او البورون مولبيديوم".

وفيما يتعلق بالبصل المتأخر والفاصوليا والطماطم فينصح برشهم ببيدات موسبيلان - ادمير - ادميرال - كلورز - لمبادا - افنت – بيليو لحمايتهم من المن والتربس.