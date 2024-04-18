هيهز العالم.. بلاغ على الهواء بالعثور على مقبرة أثرية أسفل منزل مواطن بالهرم

كتب- حسن مرسي:

كشف مواطن يدعى ممدوح علي، تفاصيل عثوره على مقبرة أثرية بمنطقة نزلة السمان في عام 2011.

وقال علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس: "أزعم أن الاكتشاف سيكون الأكبر في مصر، المقبرة موجودة في منزل شقيقي بنزلة السمان بجوار الأهرامات، وتوجهنا للدولة أكثر من مرة من 2016 ولم تتحرك أي جهة للتحقق من الأمر"، مضيفا: "الاكتشاف يخص الملك خوفو، ولو الاكتشاف ده لم يهز العالم أو كلامي مش صحيح حاسبوني".

ومن جهته قال الإعلامي مصطفى بكري "هذا بلاغ للجهات المعنية، مواطن من نزلة السمان يزعم أن لديه اكتشاف أثري ويرغب في تقدميه للدولة، وأنا متأكد أن إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية ستستجيب".