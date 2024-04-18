بعد 6 أشهر من التوقف.. ماذا قالت ياسمين عز في أول ظهور لها؟

كتب- حسن مرسي:

أعلنت الإعلامية ياسمين عز، بدء موسمها الجديد من برنامج "كلام الناس" على قناة MBC مصر، حيث حملت العديد من المفاجآت لجمهورها.

وفي الظهور الأحدث لها بعد فترة من التوقف، قالت عز، إنها لن تناقش قضايا الراجل أو المرأة خلال الموسم الجديد لبرنامجها، بل ستجعل اهتمامتها بالحوامل، مضيفة: "في الموسم ده مش هتكلم عن الستات أو الرجالة، أن هتكلم عن الحوامل، وإزاى أنا أهملت وتغافلت عن الحوامل السنين دي كلها كتلة الهرمونات اللي ماشية عن الأرض".

مسابقة جديدة

وأعلنت ياسمين في أولى حلقات الموسم بعد توقفه خلال الفترة الماضية، عن مسابقة لجمهورها، حيث تُفاجئ ياسمين عائلة مصرية بزيارة في منزلها وتطرح سؤالًا على أحد أفرادها، وإن أجاب الشخص على السؤال بشكل صحيح، فسيحصل على جائزة قيّمة تصل إلى 10 آلاف جنيه.

واستكملت: "هلف مدن مصر وقراها وشوارعها والشوارع اللي جنبنا هنا هخبط عليكي أو عليه على الباب ونسألك سؤال لو جاوبته أو جاوبتيه صح هديلك 10 آلاف جنيه، خليك مستعد ورا الباب فجأة هخبط الباب وهسأل سؤال جاوبته صح هتكسب 10 آلاف جنيه طب ماجاوبتهوش ولا يهمك هغيرلك السؤال وتجاوبه وتكسب 10 الاف جنيه برضه".

والجدير بالذكر، أن الإعلامية ياسمين عز تستضيف النجم باسم سمرة، الليلة، في الحلقة الأولى من برنامج كلام الناس، ولا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل العتاولة الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني لعام 2024.