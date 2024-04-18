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أزمة أرقام الإيداع على طاولة الحوار بين اتحاد الناشرين ومسئولي "الثقافة"

08:26 م الخميس 18 أبريل 2024

اتحاد الناشرين ومسئولي الثقافة

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كتب- محمد شاكر:

التقى اليوم، فريد زهران رئيس مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، مع الدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية، وذلك لمناقشة أبرز العقبات التي تواجه الناشرين للحصول على أرقام الإيداع بالإضافة إلى كافة الأمور المتعلقة بتسليم النسخ التي سبق الحصول على أرقام إيداع لها منذ سنوات سواء صدرت أو لم تصدر.

وتم الاتفاق على عدة أمور، سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى ضرورة دراسة آلية تعديل بعض القرارات والتشريعات مع التأكيد على حرص الاتحاد على عدم إخلال هذه التعديلات بمنظومة العمل بدار الكتب والوثائق القومية ودورها في الحفاظ على التراث والمحتوى الفكري المصري.

أزمة أرقام الإيداع اتحاد الناشرين المصريين دار الكتب والوثائق القومية مسئولي الثقافة
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