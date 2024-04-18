رغم تداوله في مصر.. خبير يحذر الحجاج والمعتمرين من اصطحاب عقار طبي للسعودية

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد كارم، الخبير السياحي، أن المملكة العربية السعودية تحظر اصطحاب الحجاج والمعتمرين لأحد العقارات لحظره بالمملكة.

وقال في تصريحات لمصراوي، إنه يمنع اصطحاب عقار ليبراكس أثناء تأدية رحلات الحج والعمرة أو العمل، وذلك لحظره في المملكة العربية السعودية وتجريم اصطحابه.

وأضاف، أن هذا العقار ومثائله متداول في السوق المصري، وأثبتت فاعليته في علاج المرضى الذين يعانون من القلق المصحوب باضطرابات هضمية تشجنية، وهي شائعة في المجتمع المصري.

وأشار الخبير السياحي، إلى أن اصطحاب هذا العقار يؤدي إلى إيقاف الحاج أو المعتمر أو العامل عن رحلته، مشددًا على ضرورة عدم اصطحابه خلال الرحلة والبحث عن بديل مناسب وغير محظور.

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