توجيه من غرفة السياحة لـ "الشركات" بشأن استمارة الترشح لانتخابات مجلس الإدارة

كتب- محمد أبو بكر:

قال أسامة عمارة، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن استمارة الترشح إلى انتخابات مجلس إدارة ومندوبي الغرف السياحية المزمع إجراؤها في 22 مايو 2024، يتم تقديمها إلى الغرفة على النموذج المحرر من قبلها إلى لجنة تلقي وفحص طلبات الترشيح، وذلك حتى قفل باب الترشح في نهاية عمل يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024.

وأضاف "عمارة"، خلال منشور تم توجيهه إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حصل مصراوي على نسخة منه، أن المطلوب تقديمه للوزارة يتعلق فقط بحجم الأعمال وعما إذا كان من السياحة المستجلبة من عدمه "بالنسبة للمرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة فقط"، وذلك وفقًا للقرار الوزاري الصادر بشأن التمثيل الفئوي والجغرافي مع استيفاء ما يؤكد الصفة القانونية للممثل القانوني للشركة وموقف الجزاءات الموقعة عليها من الوزارة فيما يتعلق بالإيقاف الكلي ومدته.

وأشار المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنه تقرر قيام فريق العمل المخصص من الوزارة لإنجاز ما ورد بالفقرة أعلاه، وذلك بمقر غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالدور الثاني "برج مصر للسياحة بميدان العباسية"، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت الموافقين 19 و 20 أبريل 2024، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا.

وتابع: على أن يستأنف فريق العمل أعماله بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024، مع الإحاطة أن لجنة تلقي وفحص طلبات المرشحين تمارس أعمالها بالغرفة يومي الجمعة والسبت الموافق 19 و 20 أبريل 2024، بمقر الغرفة خلال مواعيد العمل.

وأكد "عمارة"، أن ذلك؛ استكمالًا لإجراءات طلبات المرشحين لعضوية غرفة الشركات ومندوبي الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية وفي ضوء التنسيق مع الوزارة للتيسير على الشركات السياحية.

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