السيسي: نسعى إلى التوصل لحل دائم للقضية الفلسطينية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه في ظل مشاهدة عاجزة من المجتمع الدولي وغياب أي قدرة دولية على إنفاذ العدالة أو أبسط مفاهيم الإنسانية، فإنني ناقشت مع ملك البحرين، جهود البلدين والجهد العربي المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير قابل للاستمرار؛ لوضع حد له وضمان عدم تكراره.

وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مع ملك البحرين، أن ما سبق من خلال توحيد الإرادة الدولية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ووقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع، والانخراط في التوصل إلى حل دائم ومستدام وسياسي وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاد دولية فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الكامل بها، والحصول على عضوية بالأمم المتحدة.

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