مصدر بـ"الكهرباء": تقرير أسبوعي عن خطة تخفيف الأحمال بجميع الشركات

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة طلب من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إعداد تقرير أسبوعي يتضمن رصد كل الأحداث داخل شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وما يتم من أعمال متعلقة بخطة تخفيف الأحمال، مع تأكيد ألا يقل التخفيف أو يزيد عن الوقت المحدد من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً كل يوم.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن خطة تخفيف الأحمال يتم تطبيقها على مستوى الجمهورية باستثناء ٤ محافظات، وكذلك بعض المناطق، منها الساحل الشمالي والعلمين والمناطق الصناعية المختلفة، مشيرًا إلى أن الاستثناءات من سلطة وقرار مجلس الوزراء فقط ودور وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضع الجداول المتعلقة بتطبيق خطة التخفيف على كل المناطق، مع الأخذ في الاعتبار المرافق الأساسية؛ حيث محطات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المناطق الاستراتيجية.

ويمكن تقديم شكاوى انقطاع الكهرباء من خلال التوجه إلى مقر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في 1 شارع المهندس ماهر أباظة، خلف نادي السكة مدینة نصر أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو من خلال إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر- رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

وعبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org ، وكذلك من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 أو من خلال الاتصال على الهاتف الأرضي رقم 23421475 - داخلي 154.