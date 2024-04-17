فيديو- هل تتأثر مصر بالسحابة الخضراء التي تضرب الإمارات؟ الأرصاد تكشف

الجيزة: رفع 1600 حالة إشغال وتعدٍ على الطريق العام بعدد من الأحياء

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد، إن الدولة المصرية تتأثر بالمنخفض الصحراوي الذي يؤدي لارتفاع درجات الحرارة بشكل مؤقت بحوالي من 5 إلى 6 درجات تصل على القاهرة 36 درجة وعلى جنوب البلاد تسجل 38 درجة، وأن ارتفاع درجات الحرارة يصاحبه نشاط رياح مثير للأتربة.

وتوقعت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن دولة الإمارات تشهد اليوم الأربعاء نهاية الحالة الجوية السيئة التي شهدتها على مدار الساعات الماضية، وأن الأمطار والسحب ستتحرك اليوم تجاه الشرق كإيران، لذلك لن تتأثر مصر تماما بهذا الطقس نظرا لاتجاه السحب المغاير نحو الشرق وليس الغرب.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد، أن دولة الإمارات تشهد طقسا غير مستقر وهطول أمطار غزيرة لم يحدث منذ 75 عاما.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أن الحالة الجوية السيئة التي أثرت على طقس الإمارات بدأت منذ يومين على سلطنة عمان التي شهدت سقوط أمطار مهولة وكانت غير مسبوقة، وأدت إلى جريان السيول والفيضانات في شوارع عمان، وأسفرت عن وقوع 17 حالة وفاة.

ولفتت مدير مركز الاستشعار عن بعد، إلى أن السحب الكثيفة جدا اتجهت نحو 3 دول أخرى وأثرت على الإمارات وقطر والبحرين، وأن الإمارات من أكثر الدول التي تأثرت بكميات الأمطار الكبيرة جدا التي صاحبتها عواصف ترابية وسحب رعدية ضخمة، مما أدى لاقتلاع النخيل والأشجار.

وأشارت إيمان شاكر، إلى أن كميات الأمطار كانت مهولة ووصلت أكبر قيمة لكميات الأمطار على محطات دبي إلى 254 ملي في محطة واحدة خلال 24 ساعة، مضيفة أن الأمطار الكثيفة تحولت إلى سيول نظرا للطبيعة الجغرافية في الإمارات.

وأردفت الدكتورة إيمان شاكر، أن الحالة الجوية غير مستقرة ما زالت مؤثرة حتى اليوم، لافتة إلى أن هناك رحلات جوية تم تعليقها أمس الثلاثاء نظرا للحالة الجوية السيئة.

وحول مصطلح السحابة الخضراء، نوهت بأن الإمارات تشهد اليوم تلك الظاهرة وهي سحابة ضخمة جدا، تحمل كميات مياه كبيرة جدا؛ لذلك تظهر في السماء سوداء وليست خضراء، بداخلها بلورات من الثلج، موضحة أن السحابة السوداء تظهر في صور الأقمار الصناعية ورادارات الطقس باللون الأخضر لذلك جاء مصطلح السحابة الخضراء.