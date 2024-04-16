رئيس "البحوث الزراعية": نجحنا في تسجيل 99 صنفًا من القطن

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن القطن المصري يقف على قمة جودة القطن في العالم؛ حيث يعد رقم واحد على مستوى العالم في معيار الجودة، ورقم 2 عالميًّا على مستوى حجم الإنتاج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن دراسة بشأن "زراعة القطن المصري- التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".

وأضاف عبد العظيم: بالفعل كنا نزرع نحو 2 مليون فدان قطن، ولكن رغم تراجع المساحة المنزرعة؛ فإن إنتاجنا يمثل نحو 20 في المئة من الإنتاج العالمي من القطن طويل التيلة؛ وهي نسبة جيدة، متابعًا بأن هناك 5 دول كبرى تنتج أكبر كميات من القطن على مستوى العالم، في مقدمتها الهند التي تنتج نحو 25 في المئة من حجم الإنتاج العالمي.

وتابع رئيس مركز البحوث الزراعية: بدأت مصر في تسجيل أول صنف من القطن خاص بها في عام 1921، ونجحت حتى الآن في تسجيل 99 صنفًا.

وأضاف عبد العظيم: كنا نزرع قطنًا لا نصنعه ونستورد قطنًا لتصنيع الغزل والنسيج، متابعًا: والآن لدينا خطة بالفعل بدأت 2015، يشترك فيها عدد من الوزارات والجهات المعنية، للتنسيق بين زراعة القطن وتصنيعه وتصديره.

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية: نستهدف إعداد خريطة واضحة تتضمن بيانات واضحة عن الكميات المطلوبة للتصنيع والمطلوبة للتصدير، وبالتالي يتم توفيرها في الزراعة في كل موسم.