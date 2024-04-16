ممثل الأغلبية بالشيوخ يدعو لمشاركة القطاع الخاص في النهوض بزراعة القطن

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسام الخولي ممثل الأغلبية بمجلس الشيوخ، إن الدراسة المطروحة بالمجلس حول التحديات التي تواجه القطن وزراعته، هي دراسة قيمة، وأن الموضوع في جوهره معقد ويحتاج إلى الدراسة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي شهدت استعراض محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشان زراعة القطن المصري التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري.

وتابع الخولي: يجب أن يتشارك الحكومة مع القطاع الخاص للنهوض بزراعة القطن، والفلاح لا يزرعه لأن هناك أنواع أخرى تدر عليه ربح أكثر في الوقت الحالي، مشددا على تضافر جهود الزراعة والصناعة والقطاع الخاص للنهوض بزراعة القطن.

واختتم: باتت هناك دولا كثيرة تنتج القطن قصير التيلة، ولكن مصر تمتاز بالمنتج طويل التيلة، وفيما يخص هذا القطاع نجد أهمية للصناعة مماثلة للزراعة.