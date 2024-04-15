اتفاقية منحة وتخصيص أرض.. السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

كتب- محمد أبو بكر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 15 الصادر في 15 أبريل 2024، ثلاث قرارات جمهورية جديدة صادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت القرارات، الموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 56.742.858 يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.

كما شملت القرارات، تخصيص قطعة أرض لصالح محافظة أسوان وقطعة أرض لصالح محافظة الأقصر.

ويرصد "مصراوي"، تفاصيل ثلاث قرارات صادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية كما يلي:

- القرار الجمهوري رقم 524 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بحد أقصى عالمي يبلغ ستة وخمسين مليونا وسبعمائة واثنين وأربعين ألف وثمانمائة وثمانية وخمسين يورو (56٫742٫858 يورو) لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية، بعد الإطلاع على نص المادة 151 من الدستور.

- القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2024 يتعلق بتخصيص قطعة أرض بمساحة تقريبية تبلغ 2724.48 فدان، ما يعادل 11445098 متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة بصفتها ملكية خاصة في ناحية خور قندي بمحافظة أسوان.

ويتضمن القرار نقل هذه الأراضي من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى صالح محافظة أسوان، لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

- القرار الجمهوري رقم 91 لسنة 2024، والذي يتعلق بتخصيص مساحة 40٫1 فدان تقريبًا تعادل 168465 متر مربع، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مركز ومدينة القرنة - محافظة الأقصر وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الأقصر؛ لاستخدامها فى بعض المشروعات العمرانية.