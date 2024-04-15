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BBC

من عمر يوم.. ننشر جدول التطعيمات الروتينية والإضافية للمواليد

12:33 م الإثنين 15 أبريل 2024

وزارة الصحة والسكان

كتب- أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، الجرعات الخاصة بالتطعيمات الإجبارية للأطفال منذ الولادة وحتى 18 شهرًا.

وسبق أن قررت وزارة الصحة تطعيم الأطفال بجرعتين جديدتين من "سولك" عند إتمام عمر "شهرين و6 أشهر"، بجرعة 0.5 سم، حقنًا بالعضل بالعضلة الأمامية للفخذ اليسرى، إضافة إلى الجرعة الحالية عند إتمام 4 أشهر.

ويتضمن جدول التطعيمات الروتينية 3 جرعات من طعم شلل الأطفال بالحقن سولك عند إتمام "شهرين- 4 شهور- 6 شهور".

كما حددت الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات التابعة لشركة "فاكسيرا"، جدول التطعيمات الإضافية الضرورية من عمر شهرين إلى 9 سنوات، بما في ذلك مكورات رئوية، و الروتا، وكذلك الجديري المائي والكبدي أ في عمر 12 شهرًا، وكذلك تطعيم سرطان عنق الرحم في عمر 9 سنوات.

وفي إرشاداتها بشأن التطعيمات، قالت "فاكسيرا"، إن التطعيم لا يؤجل بسبب نزلات البرد العادية، ولكن يؤجل فقط في حالة الارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم لأكثر من 38.5 درجة، ويجب أخذ التطعيم عند أي سن طالما لم يسبق للشخص تلقي التطعيم، وفي هذه الحالة يتم الرجوع إلى مركز التطعيمات لمعرفة جدول تطعيمه.

ولا يوجد حد أقصى لعدد التطعيمات في وقت واحد، ولكن تعطي في أماكن مختلفة، في حين يعطى تطعيم الإنفلونزا الموسمية ابتداءً من سن 6 شهور في فصل الخريف من كل عام.

c3d57265-2298-40ee-b786-b16d1bf6e0eaجدول التطعيمات

وزارة الصحة التطعيمات الروتينية للمواليد تطعيم الأطفال
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