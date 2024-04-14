ثروة قومية.. أحمد موسى يشيد بضباط المراقبة الجوية المصرية -(فيديو)



كتبت- داليا الظنيني:

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بضباط المراقبة الجوية المصرية الذين أداروا حركة الطيران بكفاءة أمس، في ظل التوترات التي لحقت بالمنطقة بين إيران وإسرائيل، قائلاً: "ثروة كبيرة جدًا تمتلكها مصر، ويعملون على مدار الساعة".

وأوضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أنه فور إعلان إغلاق الأجواء في الأردن ولبنان والعراق؛ أصبح هناك ضغط على الخطوط المصرية، معلقًا: "رجالتنا أداروا العملية الجوية إمبارح بكفاءة وبدون غلطة واحدة، وقاموا بمهامهم على أكمل وجه".

وقال موسى: "ازاي الطائرات دي كلها عدت إمبارح وكملت رحلاتها دون المساس بالخطوط الجوية المصرية وسط رقابة كاملة من ضباط المراقبة الجوية المصرية الذين قاموا بعمل بطولي يستحقون كل الشكر والتقدير".

وتابع: "مصر لديها ثروة قومية كبيرة جدًا وهم ضباط المراقبة الجوية، والذين يمتلكون القدرة والكفاءة والإنسيابية على إدارة العملية الجوية والمراقبة المستمرة وسط تلك التوترات التي أصابت الخطوط الجوية في المنطقة مساء أمس وأدت لإحداث أزمة في خطوط الأردن ولبنان والعراق".

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