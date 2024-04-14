إعلان

BBC

ننشر جداول قطع الكهرباء في مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس

08:30 م الأحد 14 أبريل 2024
  • عرض 8 صورة
    جداول قطع الكهرباء في مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس
  • عرض 8 صورة
    جداول قطع الكهرباء في مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس
  • عرض 8 صورة
    جداول قطع الكهرباء في مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس
  • عرض 8 صورة
    جداول قطع الكهرباء في مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس
  • عرض 8 صورة
    جداول قطع الكهرباء في مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس
  • عرض 8 صورة
    جداول قطع الكهرباء في مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس
  • عرض 8 صورة
    جداول قطع الكهرباء في مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس
  • عرض 8 صورة
    جداول قطع الكهرباء في مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وأعلن مجلس الوزراء، في يوليو الماضي، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وهي نفس الخطة التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وينشر مصراوي وفق بيان حكومي، جدول تخفيف الأحمال في محافظة القاهرة في مدينة نصر ومصر الجديدة وعين شمس والحلمية وفقا للجدول، ويبدأ انقطاع التيار لمدة ساعة على مدار اليوم في مناطق مختلفة.

تخفيف الأحمال جداول قطع الكهرباء انقطاع الكهرباء مدينة نصر عين شمس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ننشر جدول تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء في القاهرة الجديدة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

طهران تهاجم بالصواريخ.. و3 دول تتدخل لاعتراضها.. وإسرائيل تضرب لبنان وسوريا (تغطية خاصة للهجوم الإيراني)